PepsiCo присоединилась к проекту добровольной цветовой маркировки продуктов "Светофор"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Компания PepsiCo разместила на упаковках некоторых своих товаров добровольную маркировку продуктов питания цветами светофора - зеленым, желтым, красным. Об этом в четверг сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В рамках пилотного проекта по маркировке продуктов питания "Светофор" компания PepsiCo разместила на упаковке ряда своей продукции маркировки с соответствующей цветовой индикацией и подробной информацией об общем содержании жира, добавленного сахара, соли и насыщенных жиров в пересчете на 100 г продукта", - говорится в сообщении.

Таким образом, PepsiCo стала второй розничной российской компанией, которая присоединилась к добровольной маркировке "Светофор". Ранее "Юнилевер Русь" (бренды "Магнат", "Золотой стандарт", "Экzо" и другие) разместила на упаковке своих торговых марок мороженого маркировку с подробной информацией об отсутствии трансжиров, а также о количестве жиров, натрия и добавленного сахара в пересчете на 100 г продукта и соответствующей цветовой индикацией. Подобная маркировка уже введена компанией на продуктах, продающихся на западных рынках.