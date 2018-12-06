Приказ о росте объемов биржевых торгов газом могут подписать в начале 2019 года

СКОЛКОВО, 6 декабря. /ТАСС/. ФАС надеется на подписание совместного приказа с Минэнерго по увеличению объемов биржевых торгов газом в начале 2019 года. Об этом заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Параллельно мы с этим новую методику ценообразования на газ подготовили и всем разослали, сейчас будет обсуждаться у [вице-премьера Дмитрия] Козака, потом на правлении тарифном нашем будет утверждаться. То есть, мы, проведя такие важные встречи с "Роснефтью", с "Новатэком" и так далее, мы сблизили наши позиции по тому, чтобы увеличить биржевые объемы продаж, и я надеюсь, что мы достигнем какого-то окончательного соглашения в начале следующего года", - сказал Артемьев.

"Я надеюсь, да [приказ может быть подписан в начале следующего года], если ничего не взорвет опять ситуацию", - добавил он.

По словам главы ФАС, за увеличение объемов торгов на бирже выступает "Газпром", независимые же производители выступают против. "Газпром" этого хочет, мы этого хотим, но этого не хотят независимые производители так называемые. "Новатэк" в первую очередь. Но мы пытаемся их позвать на площадку переговоров. Сейчас и с ними, и с "Роснефтью", и с другими нефтяными компаниями, которые участвуют, сейчас наметилось некоторое потепление в этом вопросе", - пояснил Артемьев.

Ранее сообщалось, что ФАС и Минэнерго обсуждают проект совместного приказа об увеличении вдвое объемов биржевых продаж газа для "Газпрома", до 35 млрд куб. м. Кроме того, обсуждается увеличение объема и для независимых производителей, говорил ТАСС Артемьев. Согласно национальному плану развития конкуренции, ФАС и Минэнерго должны были выпустить совместный приказ в IV квартале 2018 года.