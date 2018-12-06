Эксперты: россияне готовы потратить на празднование Нового года 17 тысяч рублей

В прошлом году, по данным компании, бюджет был на 4% больше.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Средний россиянин готов потратить на празднование Нового, 2019 года 16,9 тыс. рублей, при этом большая часть средств (47%) уйдет на еду и напитки, подсчитала консалтинговая компания Deloitte.

Существенной статьей новогоднего бюджета также станут подарки (42%), на развлечения в среднем будет потрачено около 11%.

Согласно опросу, почти треть (29%) россиян рассчитывали потратить более 30% своего новогоднего бюджета во время "черной пятницы". При этом основная часть респондентов (68%) рассчитывает совершить новогодние покупки после 15 декабря.

По данным Deloitte, за год число россиян, считающих, что экономика страны находится в рецессии, заметно выросло: с 51% до 61%. Этот показатель остается самым высоким в Европе.

Лишь 9% россиян верят, что экономика страны в 2019 году будет расти. Ее спада ожидают 47%, а пятая часть опрошенных пока не определились.