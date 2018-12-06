Хабаровский край рассчитывает сохранить уровень дотаций из федерального бюджета

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Хабаровский край рассчитывает получить в 2019 году не менее 28 млрд рублей из федерального бюджета - столько же, сколько в 2018 году, и больше, чем предусматривает утвержденный бюджет региона, заявил первый замглавы правительства Хабаровского края - министр финансов края Александр Кацуба.
Накануне регион принял в окончательной редакции бюджет на 2019 год с дефицитом 8,1 млрд рублей. В документ, из которого, по словам депутатов "выпали"некоторые социальные расходы, заложены федеральные дотации в 21 млрд рублей.
"Если взять 2018 год, то мы принимали закон с 17 млрд федеральных средств, а заканчиваем сегодня с 28 млрд рублей. На 2019 год мы принимаем закон с 21 млрд рублей федеральных денег. Мы продолжаем работать и должны добиться средств с федерального бюджета в сумме не менее 28 млрд. Такие возможности у региона есть", - заявил Кацуба журналистам.
После принятия бюджета на следующий год председатель Законодательной думы Сергей Луговской и депутаты заявили, что бюджет требует корректировки, поскольку в нем сократились поступления из федерального бюджета и не оказалось части расходов на здравоохранение, образование и ЖКХ.
Что и откуда
Глава региона Сергей Фургал заявил в четверг, что расходы на социальную сферу, медицину, образование и спорт не сократятся. Однако снижения трат не избежать, признал губернатор. Урезание расходов - примерно на 1 млрд рублей - затронет только чиновничий аппарат, уверяет Фургал.
В свою очередь Кацуба заявил, что федеральный и краевой бюджеты профинансируют ремонт медучреждений и закупку оборудования для них.
Регион получил в 2018 году дополнительные 6,7 млрд рублей на нацпроекты и ждет еще около 1,3 млрд рублей на их выполнение, заявил министр финансов Хабаровского края.