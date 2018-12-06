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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2018
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Медведев уверен, что правительству по силам реализовать 12 национальных проектов

Правительство ориентируется на расходы из федерального бюджета до 2024 года на модернизацию инфраструктуры и социальный блок в размере 23 трлн рублей, отметил премьер-министр

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительству РФ по силам реализовать 12 национальных проектов, предусмотренных в федеральном бюджете. Средства на это есть, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире.

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"Сейчас 12 [нацпроектов]. И их линейка охватывает все направления нашей жизни: от дорог до жилья, медицины, образования, социальных расходов. Все, что является актуальным для развития страны, туда попало. Я считаю, что это очень амбициозные цели, о чем и Владимир Владимирович Путин сказал. В то же время я абсолютно уверен - это нам по силам, деньги есть", - сказал Медведев.

Расходы на модернизацию инфраструктуры и социальный блок до 2024 года из бюджетных и внебюджетных источников составят 23 трлн рублей, заявил Медведев. "8 трлн [рублей] действительно было необходимо аккумулировать для того, чтобы выполнять национальные цели развития, вытекающие из указа президента от 7 мая 2018 года. Но, помимо этих 8 трлн рублей... , есть обычные, стандартные расходы, которые не вписываются в национальные проекты. Их никто не отменял. Более того, вот эти 8 трлн рублей - это еще не все расходы. До 2024 года, если мы посмотрим еще на расходы, которые связаны с функционированием, развитием, модернизацией инфраструктуры, а также расходы, которые направляются на целый ряд социальных программ, вместе с теми расходами, которые мы планируем понести в результате аккумуляции внебюджетных источников - все это составит 23 трлн рублей. Это огромные цифры", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что из этих средств 22 трлн рублей будет направлено на выполнение социальных обязательств, развитие образования и здравоохранения. По его словам, речь идет не только государственных, но и частных источниках финансирования. "Но это все равно огромные деньги на развитие страны. Эти деньги найдены", - отметил премьер.

Медведев напомнил, что правительство пошло на увеличение НДС и корректировку акцизной политики для привлечения средств на выполнение поставленных задач.

"В целом все то, что я сказал - результат грамотного перераспределения источников финансирования целого ряда программ", - заверил премьер.

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Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2018
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