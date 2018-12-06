ФАС не видит юридической вины "Роснефти" в приостановке биржевых торгов топливом

СКОЛКОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит юридической вины "Роснефти" в приостановке биржевых торгов топливом, заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Юридически их ["Роснефти"] вины нет никакой, потому что приказ [ФАС] - это рекомендация, а во-вторых, они реально сказали и указали на несколько серьезных несовершенств биржевой торговли", - сказал он.

Артемьев отметил, что компания отреагировала слишком эмоционально, но смогла указать на непрозрачность некоторых механизмов биржевой торговли. Поэтому нет оснований наказывать компанию, заключил он. "По-нашему приказу - он носит рекомендательный характер, конечно, он просто предлагает, рекомендует, но не обязывает в императиве - это незаконно, торговать на бирже ежедневно. Но если компания выходит и говорит: "Правила биржевых торгов безнадежно устарели, жулики реально наживаются на наших собственных ресурсах, а мы вынуждены поддерживать цены". Почему мы не должны их слышать?", - добавил он.

"Роснефть", на которую приходится до 40% всего предложения нефтепродуктов на бирже, 15 и 16 ноября не участвовала в торгах. 19 ноября "Роснефть" возобновила продажу моторного топлива, но только в адрес крупных промышленных потребителей и розничных сетей АЗС, осуществляющих поставку конечным потребителям.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев обвинял трейдеров и брокеров в том, что они делают биржевую торговлю непрозрачной. Он объяснял, что компания хочет добиться рыночного ценообразования и прозрачности сделок на бирже.

В частности, "Роснефть" сообщила, что работает с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ), формируя совместную позицию по совершенствованию биржевой торговли, в том числе по дисквалификации участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел, и рассчитывает на то, что регуляторные органы поддержат предложения компании.