Продажи легковых авто в России за 11 месяцев выросли на 13,7%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в ноябре 2018 г. выросли на 10,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 167,49 тыс. штук. При этом в январе - ноябре продажи показали рост на 13,7%, до почти 1,63 млн штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"В ноябре продажи на автомобильном рынке продолжили демонстрировать уверенный рост. Как говорилось об этом ранее, мы можем ожидать похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС", - сказал глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, слова которого приводятся в сообщении.

Лидер среди производителей на российском авторынке - "АвтоВАЗ" увеличил продажи в ноябре на 15,4%, до 33,7 тыс. штук, а за январь - ноябрь 2018 года было продано 324,8 тыс. автомобилей Lada, что на 16% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

На втором месте автомобили Kia: рост на 30% - до 21 тыс. авто в ноябре, и рост на 24%, до 209,5 тыс. авто за январь - ноябрь. Далее следует Hyundai (+4%, до 15,9 тыс. в ноябре и +14%, до 163,2 тыс. за 11 месяцев), Renault (+1%, до 13,5 тыс. в ноябре и +6%, до 129 тыс. за январь - ноябрь). На пятом месте остается Volkswagen, продажи которого в ноябре показали рост на 13%, до 10,2 тыс. авто, и на 20%, до 94,9 тыс. авто за 11 месяцев.