Медведев: решение по пенсионному возрасту стало самым трудным для власти за десятилетие

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Решение об увеличении пенсионного возраста в России с 2019 года было самым непростым для власти за последние десятилетия. Оно принято на долгосрочную перспективу, и в ближайшие годы подобных изменений не предполагается, заявил в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Вы спросили о сроках действия подобных решений. Мы с вами понимаем, что такие решения не могут пересматриваться часто. Очевидно, что и это решение рассчитано на длительную перспективу", - сообщил он в интервью российским телеканалам в прямом эфире, напомнив, что последний раз решения о пенсионном возрасте принимались около 70 лет назад. Медведев также отметил, что принятое решение об увеличении возраста выхода на пенсию было компромиссным, в частности, для женщин оно составит не восемь, а пять лет, для ряда категорий граждан сохранены льготы и меры поддержки.

Рост пенсий в перспективе можно было обеспечить только через проведение пенсионных преобразований, подчеркнул глава правительства. "Каждый год в течение шести лет пенсия будет расти на 1 тыс. рублей. Мы бы не смогли этого обеспечить, если бы не эти решения [пенсионные преобразования], - сказал он. - Понятно, что и дальше рост пенсий продолжится, в исторической перспективе. Это можно сделать, только проведя эти сложные, но назревшие реформы, поэтому, если быть ответственными людьми, никакого иного решения для власти не оставалось".

По его словам, руководство страны понимало, что решения вызовут отрицательные эмоции. "Здесь нельзя мыслить категориями "нравится - не нравится", потому что можно зайти в очень плохом направлении. Если мы будем в экономике делать только все, что нам нравится, скорее всего, мы превратимся в отсталую и очень слабую страну", - отметил Медведев.

Он добавил, что неоднократно звучали предложения увеличить взносы в пенсионные фонды. "Но мы понимаем, что это не такая простая история и, скорее всего, как это происходило в нашей стране и происходило в других странах, как только мы это сделаем, упадут зарплаты, и значительная часть зарплат опять переместится в конверты. <...> Конвертные зарплаты - это как раз полная противоположность пенсионным накоплениям, это отсутствие пенсий на будущее, это нестабильные условия труда, когда тебе в любой момент могут послать, извините", - подчеркнул премьер-министр.

Медведев напомнил, что у россиян уже был такой опыт в 1990-х годах, такая система была частью экономики. "Огромная заслуга, если хотите, тех решений, начиная с 2000-х годов, в том, что мы избавились от конвертов, "обелили" зарплату, ввели плоскую шкалу налогообложения доходов, - сказал он, отметив, что правительство пошло по пути увеличения пенсионного возраста. - Безусловно, если по этим параметрам рассчитывать, это точно наименьшее зло, имея в виду, что наши люди гораздо лучше ориентируются в рыночной экономике, и продолжительность жизни существенно выросла".

По его словам, сделано это было "прежде всего и главным образом для того, чтобы пенсионеры просто получали более высокую пенсию, чтобы увеличить пенсионные доходы".

Сохранение дохода для инвалидов

Премьер также сообщил, что поручил проработать сохранение дохода для инвалидов, работающих после выхода на пенсию. по словам премьера, он недавно встречался с представителями общественных организаций инвалидов и они поднимали вопрос о падении своих доходов при выходе на пенсию, даже если продолжают работать.

"Это все-таки особая категория людей и для них труд - это всегда подвиг. Поэтому я дал поручение проработать этот вопрос", - сказал Медведев.

По данным федерального реестра инвалидов на 1 октября 2018 года, в РФ насчитывается 12 млн инвалидов. По информации Минтруда, стабильную работу (работают не менее четырех месяцев в году) имеют 28% инвалидов трудоспособного возраста. Правительство рассчитывает довести их количество до 50% к 2025 году.