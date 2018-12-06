Медведев: реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%

"Есть достаточно строгая статистика на сей счет. У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. В настоящий момент в последние два года они перешли к росту. Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%", - сказал глава правительства.

Он также отметил, что запрос на справедливость в плане повышения доходов населения признается на всех политических уровнях. "Запрос на справедливость, на выравнивание условий жизни, на более высокие доходы и устранение бедности абсолютно правильный. И он может быть поддержан на всех политических уровнях. Что и было сделано, кстати, и в [майском] указе президента, и в наших правительственных документах", - сказал Медведев.

По его словам, государство поставило цель вдвое снизить бедность в стране. "Это не проценты. Это конкретные люди и семьи. Причем, мы понимаем, какие это люди. В основном, от низких доходов, от бедности страдают люди, у которых большие семьи. Самое сложное положение, скажем прямо, это у людей, у которых дети. А это наше будущее", - отметил он.

По его словам, правительство готовит план снижения бедности. "Нужно делать все, чтобы этот рост [доходов населения] был выше. Для того, чтобы достигнуть планки в 200% понижения этих цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится. Вот я буквально вчера на эту тему разговаривал", - сказал глава российского правительства.

По его словам, в этом плане содержится масса позиций. "Это и поддержка нуждающихся, и, естественно, продолжение курса на увеличение зарплат отдельным категориям, что мы делали в предыдущий период. Это поддержка многодетным семьям, есть разные идеи. Вот недавно ко мне коллеги приходили и говорят, давайте посмотрим и создадим, может быть, единые, унифицированные правила по многодетным семьям для того, чтобы пользоваться ими было проще", - добавил Медведев.

Премьер-министр выразил надежду, что министерства и ведомства уже в ближайшее время подготовят окончательный вариант плана по снижению бедности в стране, "преодолению этого, скажем прямо, постыдного явления для нашей страны". "Это, наверное, главная наша проблема", - отметил он, пообещав принять меры в случае, если некоторые региональные власти не предпринимают необходимых действий по снижению бедности. "Тем, кто не слышит, поможем услышать", - подчеркнул Медведев.