Турция проведет тендер на реализацию проекта канала "Стамбул" в 2019 году

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Турция планирует в 2019 году провести тендер на реализацию проекта нового судоходного канала "Стамбул", который соединит Черное и Мраморное моря и пройдет параллельно проливу Босфор. Об этом сообщил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

"Мы продолжаем предпринимать меры в транспортной сфере. Мы проведем тендер строительства канала "Стамбул" в 2019 году", - сказал он.

Эрдоган напомнил, что после победы на президентских выборах в этом году его правительство объявило стодневный план работы, в котором говорилось о реализации различных крупных проектов. По словам президента, вскоре власти расскажут гражданам о новых планах на будущее и главным проектом станет как раз канал "Стамбул".

Турция планировала приступить к строительству нового канала протяженностью 51 километр еще в 2018 году. Приблизительная стоимость проекта - $10 млрд. Завершить работы планировалось в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летний юбилей со дня основания Турецкой Республики.

Проект строительства нового канала в 100 километрах к западу от Стамбула был впервые анонсирован Эрдоганом перед выборами в 2011 году. Предполагается, что канал сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры дедвейтом до 300 тыс. тонн. На сегодняшний день через пролив Босфор проходит 53 тыс. судов в год.