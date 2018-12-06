Погрузка экспортных грузов в порты на сети РЖД за 11 месяцев выросла почти на 5%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Погрузка на сети железных дорог РЖД в адрес морских портов в январе - ноябре 2018 г. увеличилась на 4,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 г. и составила 279,8 млн т. Как сообщается в пресс-релизе РЖД, на динамику, в частности, повлияло увеличение погрузки угля на 3,6%, черных металлов - на 9,8%, удобрений - на 3,3%, зерновых грузов - на 30,1%, бумаги - на 10,2%, лесных грузов - на 17,8%.

В структуре экспортного грузопотока 46,8% составляет уголь, 26% - нефть, 8,9% - черные металлы, 6,7% - удобрения, 3,7% - зерновые грузы.

Погрузка экспортных грузов в порты на северо-западе по итогам 11 месяцев превысила 119,3 млн т (+6,7% к уровню аналогичного периода 2017 г). В адрес портов на юге отправлено около 69,5 млн т (+0,7%). Погрузка в портах Дальнего Востока составила около 90,7 млн т (+6%).

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что компания ожидает по итогам 2018 г. роста погрузки не выше 2,2%, а по итогам 2019 г. - на 1,5%.