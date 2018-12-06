Первый Экономический кавказский форум планируется провести в Минводах

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Первый ежегодный Экономический кавказский форум пройдет в Минеральных Водах Ставропольского края. Сейчас ведется подготовка к его проведению, сообщил в четверг журналистам полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"Мы вышли с инициативой на президента [России Владимира Путина], и он пока ее поддержал. Сейчас идет проработка проведения ежегодного Экономического кавказского форума на базе Минеральных Вод в Ставропольском крае", - сказал он в ходе VI Международного форума СМИ Северного Кавказа в Грозном.

Матовников отметил, что проведение форума необходимо, чтобы "показать миру, что Северный Кавказ - это туризм, это красота". "Нам нужно показывать красоту Северного Кавказа, его привлекательность, безопасность и все остальные моменты. Вот это самое главное", - добавил он.

Полпред предложил журналистам писать больше материалов с описанием красоты, традиций, истории и туристических возможностей регионов СКФО.

Форум СМИ Северного Кавказа - ежегодное мероприятие, которое собирает журналистов и блогеров, представителей власти, экспертного и делового сообщества, а также пресс- служб для обмена опытом, обсуждения проблем медиаотрасли и презентации наиболее интересных проектов в Кавказском регионе. В 2017 году форум проводился в Магасе и собрал более 700 участников.

Организатором выступает Межрегиональный центр общественных инициатив "Северный Кавказ" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской Республики и Фонда президентских грантов.