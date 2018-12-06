Медведев: дефицит лекарств и повышение цен на них не ожидаются

"Не грозит никакой дефицит лекарств, все будет нормально, и повышения цен не предполагается. Этого не будет, за ценами мы следим", - заверил глава кабмина.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дефицит лекарств и повышение цен на них не ожидаются, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире, отвечая на вопрос, приведет ли вводимая система маркировки лекарств к их удорожанию или возникновению дефицита.

По его словам, маркировка лекарств направлена на наведение порядка и развитие отечественного фармрынка. "Эта маркировка [нужна потому, что] нам нужно понять, что с лекарствами происходит, чтобы не было фальсификатов, злоупотреблений, чтобы не продавались просроченные лекарства, - сказал премьер. - Это все делается для развития лекарственного рынка и для того, чтобы поддержать людей".

Премьер призвал не накручивать проблему, отметив, что этим зачастую занимаются некоторые компании-поставщики. Медведев подчеркнул, что система маркировки вводится в интересах граждан, "чтобы человек мог понять, нормальное ли это лекарство, просто по коду, которое на этом лекарстве есть, и какой путь оно прошло". Он выразил уверенность, что затраты на маркировку лекарств будут совсем небольшими.

Медведев напомнил, что на поддержку граждан, получающих льготные лекарства, государство в этом году выделило около 150 млрд рублей, а в следующем году планируется добавить еще 15 млрд рублей в эту систему, чтобы она была защищена от ценовых скачков.

Говоря о лекарствах, включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), Медведев сообщил, что в 2019 году он будет расширен на 36 позиций, до 735 видов лекарств. По его словам, "это практически все, что необходимо, чтобы важнейшие проблемы, связанные со здоровьем закрывать, решать".

Медведев также указал, что фармацевтическая отрасль страны развивается, и список ЖНВЛП уже сейчас на 60% состоит из отечественных препаратов. "По стоимости это пока 35-40%, но мы будем эти параметры выравнивать, это важнейшее направление", - добавил он.