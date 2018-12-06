Оренбургская область планирует сотрудничать с Казахстаном при обустройстве трассы в Китай

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Оренбургской области и Казахстана планируют сотрудничать при обустройстве новой автотрассы, которая соединит Европу и Китай, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства области.

"Мы готовы объединить усилия в работе по развитию транспортно-логистической инфраструктуры наших регионов, включая обустройство трасс международного транспортного коридора "Западная Европа - Западный Китай", проекта "Меридиан", - приводит сообщение слова первого вице-губернатора области Сергея Балыкина.

По его словам, в рамках этой работы, в частности, предстоит реконструкция автомобильных пунктов пропуска "Сагарчин" и "Маштаково".

Трасса

Трасса "Западная Европа - Западный Китай - автомагистраль от Северной Европы до Западного Китая, проходит по территории России, Казахстана и КНР. Ее часть - трасса "Меридиан" - свяжет Оренбургскую область и западную границу страны. "Меридиан" - первая частная автомобильная трасса в России, проезд по ней будет платным.

По данным Росавтодора, длина российского отрезка автомагистрали превысит 2 тыс. км.

Восьмой международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии", посвященный развитию информационных технологий, проходит в Оренбургской области с 5 по 7 декабря. В мероприятии принимают участие порядка 3,5 тыс. человек, в том числе представители Китая, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана.