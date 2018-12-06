Медведев назвал увеличение НДС до 20% наименее болезненным для людей и экономики

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Решение по увеличению НДС до 20% - наименее болезненное для людей и экономики решение по сравнению с другими рассматриваемыми правительством вариантами увеличения доходов бюджета. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире.

"Почему мы приняли такое решение? Именно потому, что при всех издержках увеличения налогов, я считаю, что это самое сбалансированное, наименее трудное для экономики, для компаний и, самое главное, для граждан решение", - сказал он.

Другие способы повышения доходов бюджета были бы более чувствительными для людей, объяснил Медведев. Так, по его словам, введение налога с продаж от 3% до 5% спровоцировало бы существенную инфляцию и уменьшило бы реальные доходы населения, или же сохранение НДС на уровне 18% при отмене льгот по НДС (льготный НДС на лекарства, ряд продуктов питания составляет 10% - прим. ТАСС) ударило бы по беднейшим, самым незащищенным слоям населения. "Вот так перебрали все, что было возможно, и остановились на НДС", - рассказал премьер.

Налоговая ситуация в России сбалансирована и правительство не намерено ее пересматривать, заключил он.