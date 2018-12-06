Медведев: cистема маркировки срубленного леса наведет порядок в сфере лесозаготовок

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Внедрение системы маркировки срубленного леса в России позволит навести порядок в сфере лесозаготовок, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире.

"Мы сейчас внедряем систему маркировки поставки лесных товаров. Если мы это все введем, это будет работать как система ЕГАИС [система учета производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции], условно говоря, в отношении алкогольной продукции. <…> Это изменит ситуацию радикально, потому что мы будем понимать, откуда кто каждое бревно привез, кто его и когда срезал", - сказал он.