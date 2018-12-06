США поставили на Украину первый контейнер для хранения топливных кассет АЭС

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Компания Holtec International поставила на Украину первый перегрузочный контейнер для транспортировки и долгосрочного хранения отработавших топливных кассет АЭС. Об этом сообщил в четверг президент компании-оператора АЭС Украины "Энергоатом" Юрий Недашковский.

Он уточнил, что американская компания поставила на Ровенскую АЭС первый 90-тонный контейнер HI-TRAC, который с 2020 года будет задействован для транспортировки и хранения отработавших кассет. В конечном итоге заполненный контейнер будет доставлен в централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), которое с 2017 года сооружается в Чернобыльской зоне отчуждения.

"В контейнере будет храниться 31 кассета реакторов ВВЭР-1000, они двухбарьерные, это соответствует самым современным требованием безопасности. Контейнеры двухцелевые - предназначены и для транспортных целей, и для хранения", - сообщил Недашковский.

В ноябре 2017 года в Чернобыльской зоне отчуждения началось сооружение ЦХОЯТ, подрядчик - американская компания Holtec International. Стоимость строительства хранилища обойдется Украине в 37,217 млрд гривен ($1,33 млрд). Его запланировано возвести за 16,5 лет в 15 этапов, при этом финансирование осуществляет "Энергоатом" без привлечения средств государственного бюджета. Однако предполагается, что будут также привлекаться целевые кредиты путем размещения облигаций на фондовом рынке США.

В настоящее время Украина продолжает вывозить свое облученное ядерное топливо в Россию в рамках соглашения между правительствами двух стран о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, которое было заключено в январе 1993 года. Договоренности предусматривают ввоз на территорию РФ такого топлива на временное хранение и переработку с последующим возвратом на Украину остеклованных высокоактивных отходов, что должно определяться условиями отдельного контракта.

По данным минэнерго Украины, Киев ежегодно платит России около $200 млн за переработку и хранение облученного топлива. Ввод в эксплуатацию нового хранилища призван сэкономить эти средства. Отработавшее топливо будет поставляться с Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС (Запорожская АЭС с 2001 года имеет собственное хранилище). Кассеты смогут храниться там до 100 лет, а за это время на Украине должны решить, что дальше делать с облученными сборками.