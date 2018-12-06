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Продление аналогового ТВ-вещания до лета 2019 года в РФ обошлось бюджету в 30 млрд рублей

Как уточнил замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, изначально полный переход с аналогового вещания на цифровое планировалось осуществить в 2016 году

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Затраты федерального бюджета на продление аналогового телевещания в России до середины 2019 года составили 30 млрд рублей. Об этом на расширенном совещании "О переходе с аналогового на цифровое телевещание в Российской Федерации" сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Как уточнил замминистра, изначально полный переход с аналогового вещания на цифровое планировалось осуществить в 2016 году, но был перенос на июнь 2019 года.

"Чтобы мы понимали, продление аналогового вещания с 2016-го до середины 2019 года обошлось федеральному бюджету в 30 млрд рублей. Это те деньги, которые потрачены государством на то, чтобы сделать максимально безболезненным для наших жителей переход на цифровое вещание", - сказал он.

По словам Волина, переход на цифровое телевещание в РФ пройдет в три этапа: в феврале, апреле и июне 2019 года. Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы.".

Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, следует купить приставки DVB T2, кроме того, проверить телеприемники более позднего года выпуска на поддержку данного стандарта. С запуском сети цифрового вещания россияне абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

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