Путин предложил странам ЕАЭС повысить экономический суверенитет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил странам Евразийского экономического союза подумать над созданием общей расчетной инфраструктуры.

"Предлагаем проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий", - сказал глава российского государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета. По его словам, "это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем стран [Евразийского экономического союза], сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют". "Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета", - уверен Путин.

На его взгляд, "важно, что между государствами-членами ЕврАзЭС укрепляется координация в проведении валютно-финансовой и денежно-кредитной политики". Президент РФ напомнил о подписанном в сентябре соглашении о гармонизации законодательства в сфере финансового рынка. "Это большой шаг на пути к формированию общего финансового пространства", - отметил российский лидер.

"Российская сторона также предлагает включить в интеграционную повестку вопросы упрощения порядка передвижения граждан, наладить более тесное взаимодействие в области здравоохранения, образования, туризма, спорта и культуры", - заявил Путин. По его мнению, "больше внимания следует уделять межрегиональному сотрудничеству".

Он отметил, что к нынешнему заседанию "по инициативе России подготовлен проект декларации об углублении интеграционных процессов". "Речь идет о том, чтобы не только подтвердить настрой на всемерное развитие и укрепление Евразийского союза, но и продемонстрировать, что главную стратегическую задачу интеграции мы видим в обеспечении устойчивого экономического роста государств - членов ЕврАзЭС, повышении благосостояния и улучшении качества жизни наших граждан", - подчеркнул российский лидер.

Международные связи

Отдельно глава российского государства выделил расширение внешних связей Евразийского экономического союза. Он напомнил, что в мае подписано соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими странами и международными организациями. "Россия выполнила необходимые для его вступления в силу внутренние процедуры. Исходим из того, что и в остальных государствах-членах этот процесс завершится в самое ближайшее время", - сказал президент РФ. Путин также упомянул заключенные меморандумы о взаимодействии ЕАЭС с СНГ и АСЕАН, которые назвал "шагом на пути к реализации проекта большого евразийского партнерства".

"Сегодня предстоит принять решение о вступлении в силу соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и о временной зоне свободной торговли с Ираном, рассчитываем на скорейшее завершение переговоров по преференциальным торговым договорам с Сингапуром, Израилем, Сербией и в перспективе - с Индией и Египтом", - сказал Путин.

Президент РФ пожелал Армении успехов в работе в качестве председателя Евразийского экономического союза в 2019 году.

Создание общего рынка

Путин также заявил, что создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов на пространстве Евразийского экономического союза позволит увеличить ВВП стран "пятерки" на $9 млрд.

"К сегодняшнему заседанию подготовлены проекты важных решений - о создании общих рынков нефти, нефтепродуктов, газа, - заявил он, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета. - По оценкам экспертов, осуществление этих планов даст прибавку к ВВП наших стран до $9 млрд".

Унификации цен на газ в ЕАЭС

Цена газа для Белоруссии, как одного из главных союзников России, почти вдвое ниже, чем для Германии, хотя и в этом вопросе "нужно стремиться к унификации", сообщил Путин.

"Обращаю внимание на то, что сегодня у Белоруссии цена - $129 за 1 тыс. куб. м, в следующем году будет $127, а в ФРГ - $250. Это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации. Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами", - сказал российский лидер. Путин напомнил, что среди стран ЕАЭС выработан план движения к 2025 году по согласованию единых рынков нефти, газа, нефтепродуктов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя сравнение цен на газ для Минска и для ФРГ, отметил: "Наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация, и наши основные не только партнеры, но и конкуренты - это россияне". Он привел в пример производство белорусских тракторов, которые на 60%-70% состоят из российских комплектующих. "Поэтому нам надо, чтобы у нас были равные условия, прежде всего у России и Белоруссии", - добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул необходимость того, чтобы страны ЕАЭС двигались в направлении согласования единых рынков в сфере ТЭК, "шли к этому, а не остановились". "Если мы будем идти к этому, то и вопросов не будет, мы понимаем, что за год это не решить", - добавил он.

Путин заверил белорусского коллегу, что "так и будет, как мы и договорились, - создать документы, которые по сути являются планом нашего движения к этой цели". Он еще раз обратил внимание на то, что белорусская сторона сегодня имеет достаточные преимущества в сфере поставок газа. Российский президент при этом пояснил, что в Белоруссии и не должно быть тех цен на газ, которые установлены для Германии. "Но если бы Белоруссия не имела этих преимуществ, связанных с интеграцией, а цена формировалась на рыночных принципах, это было бы не $129, а под $200 - вот в чем разница", - добавил президент РФ.

На это Лукашенко ему заметил, что "это неправильные расчеты". "Мы имеем худшие условия, чем Германия, я об этом не единожды говорил. Мы воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию", - посетовал он, указав и на разницу в логистических расходах при поставке газа в Белоруссию и Германию. Путин предложил своему белорусскому коллеге детально обсудить эту проблему в закрытом для прессы режиме.