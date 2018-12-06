Матвиенко призвала стимулировать выпуск муниципальных облигаций

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг призвала стимулировать выпуск муниципальных облигаций с тем, чтобы улучшить финансовое состояние муниципалитетов.

Выступая на VI Съезде Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления", она отметила, что с начала года удалось снизить объем муниципального долга на 5%, а также уменьшить долю банковских кредитов. "Однако к концу года ситуация может измениться не в лучшую сторону. Отмечу, что значительная доля дорогих банковских кредитов приводит к высоким расходам на их обслуживание", - констатировала спикер.

"Чтобы избежать необоснованных затрат на такое обслуживание, нужно стимулировать выпуск муниципальных облигаций", - продолжила сенатор.

Согласно приведенным Матвиенко данным, несмотря на рост доходов, местные бюджеты "регулярно исполняются с дефицитом", который по итогам прошлого года суммарно составил 36 млрд рублей. "В этом году его объем может превысить, по предварительным оценкам, уже 190 млрд", - сообщила спикер, предложив изучить опыт регионов, где имеется профицит местных бюджетов.

"Общая ситуация с дефицитом ведет к росту общего муниципального долга. Сейчас он составляет 348 млрд рублей", - резюмировала она.

Перераспределение налоговых поступлений

Матвиенко также предложила обсудить возможность перераспределения части налоговых поступлений в пользу местных бюджетов, включая увеличение доли налога на доходы физических лиц.

"Безусловно, мы понимаем, что необходимы дополнительные меры для пополнения налоговой базы местных бюджетов", - сказала она. Она напомнила, что с этой целью был принят закон о курортном сборе.

"Стоит рассмотреть вопрос о перераспределении налоговых поступлений в пользу местных бюджетов. Например, можно было бы рассмотреть возможность [увеличить местные доходы] за счет увеличения доли от налога на доходы физических лиц", - предложила сенатор. Помимо этого, по ее словам, "заслуживает внимания идея введения налога с продаж".

При этом Матвиенко призвала помнить о том, что любые решения в этой сфере не должны тормозить экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, а также быть слишком обременительными для граждан.