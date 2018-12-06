Совфед выступает за принятие законопроекта об инициативном бюджетировании

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации выступает за ускоренную разработку и принятие комплексного законопроекта, которым бы регулировалось применение инициативного бюджетирования. Об этом в четверг заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, выступая на VI съезде Общероссийской общественной организации "Всероссийский совет местного самоуправления".

Под инициативным бюджетированием понимается участие граждан в определении и выборе проектов, на которые должны быть израсходованы бюджетные средства. "Этот инструмент позволяет привлекать население к урегулированию местных проблем, более прозрачно и эффективно финансировать реализацию конкретных мероприятий по благоустройству", - отметила Матвиенко.

"В Совете Федерации мы неоднократно обсуждали данные вопросы с участием представителей научно-экспертного сообщества. Считаем необходимым ускорить разработку и принятие комплексного законопроекта, регулирующего применение инициативного бюджетирования", - сказал спикер.

Она пояснила, что сейчас распространению данного механизма препятствует отсутствие комплексного правового регулирования в этой сфере. "В результате, как говорится, кто в лес, кто по дрова", - констатировала Матвиенко.