Агентство по привлечению инвестиций откроет офисы в двух новых субъектах Дальнего Востока

ТАСС, 6 декабря. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта откроет офисы в двух новых субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) - Забайкальском крае и Республике Бурятия - до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Президент России Владимир Путин 3 ноября подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в ДФО, который теперь объединяет 11 регионов. Правительству РФ поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом.

"До конца года Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта планирует открыть офисы в новых дальневосточных регионах - Забайкальском крае и Республике Бурятия", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор агентства Леонид Петухов, организация уже провела предварительный анализ инвестиционной привлекательности субъектов. В Забайкальском крае и Бурятии инвесторов интересуют проекты в сфере добычи твердых полезных ископаемых, агропромышленного комплекса, здравоохранения, леса, транспорта и логистики. Агентство уже подбирает потенциальных инвесторов, по горнорудным проектам партнерами являются Китай и Япония, по лесу - Япония, Индонезия, Индия и Республика Корея.

"Мы оценили все проекты [в Забайкалье], их отранжировали по двум критериям - это количество необходимых инвестиций и предполагаемое количество новых рабочих мест. Разброс - от 500 млрд до 1 трлн рублей инвестиций, соответственно количество новых рабочих мест - от 50 до 100 тыс. Мы смотрели, как повлияет поддержка действующих и запуск новых проектов на прирост ВРП. По нашим предварительным оценкам, это может позволить удвоить ВРП", - цитирует пресс-служба Петухова.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что на Забайкальский край и Бурятию до конца года должно распространиться действие всех законов, принятых для развития Дальнего Востока России. На этих территориях будут работать созданные правительством институты развития - Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по привлечению инвестиций, Агентство по развитию человеческого капитала и Фонд развития Дальнего Востока.

Об институте развития

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта помогает инвесторам реализовывать проекты на Дальнем Востоке. Оно консультирует инвесторов, привлекает новых резидентов в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, помогает предпринимателям найти партнеров для запуска и реализации проектов, оказывает поддержку в ходе их реализации.