Россия планирует на 30% увеличить объем вылова в водах Арктики

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия может примерно на 30% нарастить объем добычи водных биоресурсов в национальных водах Арктики, в первую очередь за счет освоения сайки, моллюсков, иглокожих и водорослей. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"В арктических водах исключительной экономзоны Российской Федерации сейчас добывается 250-260 тыс. т водных биоресурсов, при этом состояние малоосваиваемых или неосваиваемых запасов позволяет в перспективе прогнозировать увеличение вылова на 80-100 тыс. т", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова.

Как отмечается в сообщении, для достижения этой цели необходимо качественно оценить эти запасы и разработать технологии по их переработке, получению востребованного на рынке продукта. Во многом возможности наращивания вылова по таким видам ограничиваются неразвитым спросом, в связи с чем необходимо не только производить продукцию, но и продвигать ее на рынке.

Как подчеркнул Соколов, в условиях климатических изменений и рисков перераспределения запасов и миграционных путей водных биоресурсов необходимо проводить комплексные морские ресурсные исследования биоресурсов арктических вод. Их данные позволят подготовить рекомендации для промысла в тех районах, где пока рыболовство не развито. Другое важное условие расширения промысла - строительство рыбодобывающих и научно-исследовательских судов ледового класса, включая маломерные.

Большое значение для обеспечения населения арктических районов доступной и качественной рыбной продукцией, а также создания дополнительных рабочих мест имеет товарная аквакультура. Сейчас товарное рыбоводство наиболее развито в Мурманской области и Республике Карелия.

"В течение последних двух лет разрабатываются дополнительные механизмы господдержки хозяйств, подготовлены законопроекты, обеспечивающие благоприятный инвестиционный климат. Создание новых технологий разведения объектов аквакультуры в условиях холодного климата значительно расширит перспективы арктического рыбоводства", - отметил он.

В Росрыболовстве также отметили, что для развития прибрежного рыболовства и аквакультуры в арктических морях необходимо восстановление и строительство новых портов и пунктов приема рыбной продукции, перерабатывающих мощностей и мест хранения по всему российскому побережью Арктики. С учетом того, что промысел многих объектов рыболовства в Арктике не сможет обеспечить высокого уровня рентабельности, требуется внедрение новых технологий безотходной переработки сырья, а также мер государственной поддержки местных рыбных промыслов.

Об Арктической зоне России

В Росрыболовстве напомнили, что к Арктической зоне России относятся Баренцево, Белое, Карское моря, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское, а также водоемы Мурманской и Архангельской областей, Республик Коми, Карелия и Саха (Якутия), Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края. Основной промысел в России осуществляется в Баренцевом море, где добывается почти 90% общего улова. В Белом море ежегодно осваивается 2-3 тыс. т - около 1%. Вылов во всей остальной части Арктических морей составляет не более 15%.

Объем потенциального вылова в Арктической зоне России оценивается почти в 100 тыс. тонн. Основу резервной сырьевой базы составляют водные биоресурсы Баренцева моря - более 86 тыс. тонн. Наибольшие перспективы промысла у сайки - ее вылов может достичь 32 тыс. т ежегодно, на втором месте - северная креветка: из 25 тыс. т разрешенного вылова в 2017 году освоено всего 3,2 тыс. т. Потенциальный вылов скатов - 3,8 тыс. т, морских ежей и кукумарии - до 7 тыс. т. Традиционным резервом добычи являются водоросли, состояние запасов которых позволяет изымать 20 тыс. т ежегодно.

По данным Росрыболовства, в Белом море можно вылавливать до 4,5 тыс. т беломорской сельди и наваги, в Карском море - до 4 тыс. т сайки и наваги, в Чукотском море - до 3,9 тыс. т сайки.