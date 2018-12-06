Ципрас: Греция ведет диалог с Брюсселем по вопросу продления "Турецкого потока" в ЕС

АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Греция ведет диалог с Евросоюзом по вопросу продления газопровода "Турецкий поток" по греческой территории в другие страны ЕС и имеет сильные аргументы. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии визита в Москву 7 декабря.

Премьер подчеркнул, что энергетическое сотрудничество - очень значительная сфера в греческо-российских отношениях. "Мы ценим, что Россия - важный партнер в энергетическом секторе, потому что она располагает богатыми энергетическими источниками", - сказал Ципрас, добавив, что с 2015 года, когда он возглавил правительство, Греция придерживается многовекторной энергетической политики.

По его словам, Афины вместе с другими европейскими странами придерживаются убеждения, что Евросоюз в рамках многовекторной политики в энергетической сфере должен перейти к сотрудничеству с Российской Федерацией по газопроводу "Турецкий поток", который, по мнению Греции, должен стать не только "Турецким потоком", но и "Европейским потоком". "Мы находимся в процедуре диалога [по нему] в Европейском союзе, - сказал Ципрас. - Я верю, что наши аргументы сильные. У нас есть настойчивость и терпение, и я верю, что, возможно, в будущем у нас будут положительные результаты".

"Газпром" начал строить морской участок газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. Строительство завершено 19 ноября 2018 года. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Ввод в эксплуатацию второй нитки "Турецкого потока", предназначенной для газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы, запланирован на 2019 год. В ноябре Ципрас заявил, что Греция активно агитирует в Брюсселе за продолжение строительства "Турецкого потока" через греко-турецкую границу, чтобы этот газопровод прошел через греческую территорию в Европу.