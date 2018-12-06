Объем несырьевого экспорта из регионов СКФО за 9 месяцев 2018 года вырос до $998 млн

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Объем несырьевого и неэнергетического экспорта - экспорта готовой продукции - за 9 месяцев 2018 года вырос на $137 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг $998 млн, сообщила на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" управляющий директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вера Подгузова.

"За 2018 год, за 9 месяцев, в Северо-Кавказском федеральном округе объем несырьевого и неэнергетического экспорта составил $998 млн. Есть рост, и рост этот на этот же срок по сравнению с прошлым годом на $137 млн, то есть рост достаточно значительный, но, к сожалению, по сравнению с другими федеральными округами это 0,9%", - сказала Подгузова.

По ее словам, наибольшим экспортным потенциалом обладает сфера туризма и агропромышленного комплекса.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компании "Курорты Северного Кавказа" и Корпорации развития Северного Кавказа.