ФРП профинансировал семь проектов в СКФО на 2 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) оказал поддержку в размере 2 млрд рублей семи инвестиционным проектам, реализуемым на Северном Кавказе. При этом на рассмотрение в фонд от округа было подано 82 заявки, сообщил на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

"На сегодняшний день субъектами [Северо-Кавказского федерального округа, СКФО] подано 82 заявки в ФРП на общую сумму более 35 млрд рублей, и уже подписаны договоры, профинансированы на 2 млрд рублей семь проектов", - сказал он.

Осьмаков пояснил, что Минпромторг и ФРП проводят работу по созданию региональных фондов развития промышленности. "Всего в СКФО региональных фондов создано три. <…> В Чеченской Республике может быть создан в следующем году региональный фонд развития промышленности", - добавил он.

ФРП создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. На эти цели фонд на конкурсной основе предоставляет займы по ставке 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 50 до 500 млн рублей.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство России ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа". Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года.