Эксперты: инвестиции в коммерческую недвижимость России в 2019 году могут вырасти втрое

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России в 2019 году может вырасти в три раза по сравнению с 2018 годом, говорится в сообщении международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

"Несмотря на то что совокупный объем инвестиций в коммерческую недвижимость России, по предварительным данным, в 2018 году лишь незначительно превысит €1 млрд, стоит отметить, что исход иностранных инвесторов из российской недвижимости фактически завершен. Это означает, что спрос и предложение в коммерческой недвижимости сегодня сбалансированы. Мы полагаем, что в 2019 году объем инвестиций приблизится к €3 млрд", - приводит пресс-служба слова управляющего партнера, генерального директора компании Сергея Рябокобылко.

Эксперт отметил, что наиболее высоким спросом у инвесторов будут пользоваться торговые центры, открытые более двух лет назад, с низкой вакансией, высоким трафиком и лояльной аудиторией. Кроме того, по прогнозам, будут востребованы высококачественные офисные объекты, заполненные арендаторами. Основными инвесторами на рынке станут компании из России и стран СНГ.

Ранее эксперты международной консалтинговой компании CBRE также спрогнозировали рост активности инвесторов на российском рынке недвижимости в 2019 году. По их оценкам, объем вложений может составить $4 млрд.