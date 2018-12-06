Путин: лидеры стран ЕАЭС согласовали программы формирования общих рынков нефти и газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Евразийского экономического союза согласовали программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Согласованы масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - отметил он.

Говоря об итогах заседания в узком составе, он добавил, что речь шла о кооперации в освоении космоса. "Кстати, на столах перед руководителями делегаций лежат панно с побывавшими на Международной космической станции флагами стран ЕАЭС и фотографии корабля "Прогресс", который доставил их в космос, - сказал Путин. - Впервые в истории пять национальных флагов вместе совершили уникальное, длившееся почти год путешествие на околоземной орбите. Это памятные подарки российского председательства".