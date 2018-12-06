Инвестиции в разработку месторождений в якутской Арктике оцениваются в 360 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Разработка промышленных проектов в Арктической зоне Якутии требует инвестиций в размере порядка 360 млрд рублей, сообщил ТАСС на полях форума "Арктика: Настоящее и будущее" заместитель председателя правительства Якутии Денис Белозеров.

"В принципе, находятся в проработке [проекты создания] Северо-Якутской опорной зоны, ТОСЭР "Арктика". Планируется создание как инвестиционных, так и якорных проектов. Идет работа в Оймяконском, Усть-Янском районах. На разработку месторождений требуется порядка 360 млрд рублей инвестиций", - сказал он.

Белозеров добавил, что сегодня уже идет освоение Верхне-Мунского месторождения алмазов компании "Алроса" в Оленекском районе Якутии. Месторождение расположено в Оленекском улусе республики, в 170 км от Удачнинского горно-обогатительного комбината "Алросы". Здесь разведаны четыре кимберлитовые трубки: "Заполярная", "Деймос", "Новинка", "Комсомольская-Магнитная. По данным "Алросы", запасы руды на месторождении Верхне-Мунского кимберлитового поля оцениваются в 65 млн тонн со средним содержанием около 0,6 карата на тонну, или всего 38 млн карат.

Формирование Северо-Якутской опорной зоны является пилотным проектом, ее опыт впоследствии планируется распространить на всю территорию Арктической зоны. При этом упор будет сделан на развитие транспортной инфраструктуры. Она по большей части водная и формируется вокруг СМП и судоходных рек Ленского бассейна. Программой предусмотрена реконструкция портов, создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи, строительство речных судов различных типов и назначений, а также строительство судов класса "река-море".

Кроме того, предполагается реконструкция аэропортов регионального и местного значения (Черский, Чокурдах, Тикси, Депутатский).

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.