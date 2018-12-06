Карелия намерена передать связывающую три региона трассу в федеральную собственность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии планируют в течение нескольких лет передать в федеральную собственность региональную дорогу "Петрозаводск - Ошта", которая связывает республику с Ленинградской и Вологодской областями. Об этом сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее".

"В первую очередь мы заинтересованы в передаче в федеральную собственность дороги "Петрозаводск - Ошта". Эта трасса очень важная. Она позволяет сократить ряд маршрутов федерального значения, поэтому к ней есть общий подход и Минтранса РФ, и наш", - сказал Артур Парфенчиков.

По его словам, проект потребует строительства нового моста через реку Свирь. В настоящее время там действует паромная переправа. "Это, конечно, колоссальный проект, достаточно дорогой, но такой мост нужен", - отметил глава региона. Парфенчиков уточнил, что процесс передачи трассы "займет несколько лет", конкретных сроков глава республики не назвал.

Кроме этого, он добавил, что в ближайшее время в федеральную собственность перейдет ведущая к границе с Финляндией дорога "Кочкома - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - Госграница". Дорога имеет не только региональное, не только федеральное, но и международное значение, потому что здесь проходит кратчайший маршрут для автомобилей, следующих из северных территорий Финляндии, Швеции, Норвегии в Карелию, а далее в Архангельск, Коми и другие регионы страны.

Как уточнили ТАСС в карельском минтрансе, автомобильная дорога регионального значения "Петрозаводск - Ошта" проходит по территориям Республики Карелия, Ленинградской и Вологодской областей. Ее общая протяженность 155 км. Маршрут из Петрозаводска в Вологду по этой дороге сокращает расстояние на 230 км по сравнению с автодорожным маршрутом "Вологда - Медвежьегорск - Петрозаводск".

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.