В ФАС заявили, что не намерены уничтожать все ФГУПы и МУПы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ставит целью закона о ликвидации унитарных предприятий к 2021 г. уничтожение всех ФГУПов и МУПов, будет составлен список исключений. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

"У нас нет фанатичного желания уничтожить эту форму (предприятий - прим. ТАСС) и не учитывать тот негативный эффект, который это может иметь. Нам следует руководствоваться принципом "Не навреди", - сказал глава ФАС. По его словам, есть сферы, где нет и никогда не будет конкуренции, поэтому там ФГУПы и МУПы должны существовать. "И не надо на них посягать, нужно только правильно прописать эти сферы", - заявил Артемьев.

Глава ФАС отметил, что к таким сферам относятся оборона и безопасность, а также сфера культуры и культурного наследия. "Надо написать это прямо, так как мы силовые структуры указали", - сказал Артемьев.

Он также добавил, что многие отрасли сегодня являются убыточными, и коммерсанты туда не смогут прийти. Среди них - большое количество социальных услуг, а также услуг в области транспорта, лекарственного обеспечения, медицинского обслуживания населения.

По словам Артемьева, не стоит думать, что вместо ФГУПов не появится никакой альтернативы. "ФГУП - это очень архаичная форма, очень непрозрачная. Муниципалитеты, субъекты РФ, федеральное правительство передают (ФГУПам и МУПам - прим. ТАСС) имущество, большая часть которого не зарегистрирована, из бюджетов всех уровней выделяются субсидии, и за счет этих субсидий они оказывают услуги весьма и весьма среднего качества, возьмите все ЖКХ", - отметил он.

По слова Артемьева, правительство предлагает не трогать некоторые сферы, но в большинстве случаев ФГУПы должны быть преобразованы.

"На уровне правительства решили сделать перечень, который крупные предприятия в этой форме защитит. На этой стадии мы должны разделить те, которые остаются, и провести анализ конкурентной среды", - сказал глава ФАС. По его словам, если окажется, что помимо ГУПа в какой-то сфере работают 20-40 частных компаний, то не стоит закрывать для них рынок.

Артемьев напомнил, что президент РФ Владимир Путин просил определиться с будущим ФГУПов и МУПов, и эта тема входит в национальный план развития конкуренции.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о ликвидации унитарных предприятий как формы собственности.