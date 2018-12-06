Заседание высшего Евразийского экономического совета пройдет в мае 2019 года в Астане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Следующее заседание высшего Евразийского экономического совета в 2019 году состоится в мае в Астане.

Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

"Хочу сообщить, что принято решение, что очередное заседание Высшего экономического совета, приуроченное к пятилетию нашего союза и 25-летию идеи создания нашего экономического союза, мы проведем в мае следующего года в Астане", - сказал он.

Саркисян отметил, что в четверг в узком составе обсуждалась вся повестка текущего саммита. "У нас 15 вопросов было, и по всем дискуссионным вопросам у нас состоялось детальное обсуждение", - отметил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.