Кадыров: Чечня может войти в число регионов-доноров уже в ближайшее время

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Реализация инвестиционных проектов в Чеченской Республике и претворение в жизнь имеющихся договоренностей с иностранными партнерами уже в ближайшее время позволит региону войти в число субъектов-доноров. Об этом на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ!" сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"У нас в республике есть хорошие проекты, которые уже реализуются, есть договоренности с иностранными инвесторами, и, думаем, в следующем году, в начале следующего года тоже будут реализованы, и в ближайшем будущем мы станем донорами точно", - сказал он.

По его словам, упрекать Чечню за высокую дотационность ее бюджета неправильно. "Все регионы, большинство, 98% России - дотационные. Даже Татарстан, который самые большие платит налоги, они больше получают, участвуя во всяких программах, подпрограммах", - добавил Кадыров.

Глава республики также выразил уверенность в том, что в течение 3-4 лет в регионе удастся достигнуть "тех успехов и целей, которые мы сами для себя поставили". "Это ноль безработицы, это успешная экономика, это абсолютно беспроблемные социальные направления", - пояснил он.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ!" проходит в Грозном 6 и 7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство России ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа".

Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года.