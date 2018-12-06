ТАСС, 6 декабря. Большинство россиян останутся праздновать Новый год в России, выбирая отечественные курорты и города, например, некоторые эксперты прогнозируют рост турпотока в Крым на новогодние праздники на 30-40%. Об этом сообщили ТАСС опрошенные компании и эксперты сферы туризма.

По данным вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, россияне выбирают среднебюджетные поездки, планируя отдых на предстоящие новогодние праздники. "Активнее стали ездить внутри страны, потому что это дешевле и оптимальнее", - сказал он.

Вместе с тем вице-президента РСТ отметил, что растет популярность и крымского направления. "По внутреннему туризму - кто-то про Крым говорит, что будет рост 30%, а кто-то - 40%", - указал Барзыкин.

По его словам, немало и тех, кто будет отдыхать на Новый год в других регионах. "Те средства размещения, гостиницы, базы, которые раньше неактивно этим занимались, предлагают встречи Нового года, специальные предложения, развлекательную программу. Тот же Крым проводит целый ряд событийных мероприятий. Так и другие регионы, понимая, что люди не имеют средств на дальние поездки, стараются сформировать свою событийную программу и досуговые мероприятия", - пояснил эксперт.

С тем, что российские направления становятся популярными у граждан, согласен и советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. "Если составлять рейтинг, то на первом месте - путешествия по России, и здесь рост уже на протяжении всего года составляет 20%. А, например, на популярных горнолыжных курортах в этом году мы видим даже большую активность", - рассказал он.

Растет спрос на внутренние туры

Туроператор "Интурист" также отмечает популярность внутреннего туризма в новогодние праздники. "Большинство наших туристов на Новый год останется в России. Наибольше популярностью пользуются туры в Сочи - плюс 27% к прошлому году, далее идут туры в Санкт-Петербург и экскурсионные туры по Золотому кольцу. Например, в этом году популярен тур "В Гости к Снегурочке в Кострому". Крым занимает четвертое место в рейтинге популярности среди российских направлений", - рассказали ТАСС в компании.

Туроператор "Библио-Глобус" в свою очередь сообщил, что спрос по раннему бронированию на курорты России превышает прошлогодние показатели на 11,6%.

"Среди российских направлений наибольшей популярностью пользуются туры в Сочи и на курорты Красной Поляны, а также отдых в Крыму. По данному направлению туроператор впервые в зимнем сезоне продлил собственную полетную программу на бортах Red Wings", - рассказал представитель туроператора.

Он отметил, что среди других российских направлений востребован лечебно-оздоровительный отдых на курортах Кавказских Минеральных Вод (Ессентуки, Кисловодск, Железноводск) и экскурсионные туры в Казань и Карелию.

Отдых в других странах

Помимо отечественных курортов у россиян традиционно популярны и некоторые зарубежные направления, в основном южные страны. "Что касается выездного туризма, то бронируют немножко менее активно, чем в прошлом году. Это связано с тем, что люди выжидают и выбирают. Но направления те же - в основном это Юго-Восточная Азия, ОАЭ, Средиземноморье, прежде всего, Турция, которую выбирают из-за того, что она рядом. Но и дальнемагистральные - Доминикана и Куба - тоже пользуются популярностью. Еще Иордания и Тунис", - рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

По данным "Интуриста", также популярны Прибалтика и дальнемагистральные направления: Таиланд, Вьетнам и остров Бали в Индонезии, а также ОАЭ и Доминикана.

"Растет спрос на туры в горнолыжную Андорру и Болгарию, по-прежнему популярны горнолыжные курорты Италии и Австрии, а вот горнолыжная Франция была популярна главным образом на этапе раннего бронирования, сейчас цены уже совсем не демократичные", - указал туроператор.

"Библио-Глобус" помимо Таиланда (спрос на туры в Таиланд на новогодние даты в сравнении с прошлогодними вырос на 14%), Индии (рост на 13%) и ОАЭ также отмечает популярность Чехии, Кипра, Андорры и Болгарии.

Данные сервиса путешествий

По данным сервиса для путешествий Туту.ру, в этом году самыми популярными на новогодние каникулы стали перелеты по России - из Москвы в Симферополь, Сочи, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфу и Новосибирск. Среди зарубежных направлений в лидерах на новогодние праздники - Узбекистан, Армения, Чехия, Германия, Грузия, Молдавия, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия и Турция.

При этом по данным опроса Туту.ру, в котором приняли участие более 1,5 тыс. человек, 76% респондентов уже точно решили, что в новогодние каникулы никуда не поедут, а 24% - или уже купили билеты, или планируют это сделать.

На пресс-конференции в ТАСС, посвященной предпочтениям россиян в выборе стран для отдыха на новогодние праздники, Aviasales (поисковик авиабилетов) представил данные о том, что 70% ранних продаж приходятся на российское направление. Далее по популярности идут Таиланд и Германия.

В сервисе Biletix согласны с тем, что российские направления популярны среди желающих поехать в путешествие на новогодние праздники. Так, туристы в основном выбирают Сочи, Москву, Крым, Санкт-Петербург и Калининград.

В пятерку популярных направлений на новогодние праздники по материалам онлайн сервиса для поиска туров Level Travel относятся Таиланд, Турция, Индия, ОАЭ и Вьетнам. В свою очередь сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru отмечает, что популярными направлениями стали Париж, Москва, Прага, Санкт-Петербург и Барселона, а Ozon.Travel также видит рост популярности у Грузии и Армении.