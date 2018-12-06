Северный Кавказ за два года получил 500 млн рублей субсидий на проценты по кредитам

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Инициаторы комплексных проектов на Северном Кавказе получили за два года 500 млн рублей субсидий на погашение процентов по кредитам, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ!".

"У нас есть ряд программ, наиболее востребованных на Северном Кавказе. Это, например, субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам в рамках комплексных инвестиционных проектов. У нас по этой программе поддержано 17 проектов в СКФО, причем диапазон достаточно широкий. <…> Общий объем поддержки по этой программе за два года составил полмиллиарда рублей", - сказал он.

Минпроторг в настоящее время большое внимание уделяет развитию в регионе индустриальных парков и кластеров, сказал Осьмаков. "Сегодня в реестр Минпромторга включено 10 индустриальных парков СКФО. <…> Готовы площадки для того, чтобы новые инвесторы, новые производители входили со своими идеями", - сообщил он. По словам замглавы Минпромторга, за два года на Северном Кавказе также создано четыре инжиринговых центра.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ!" проходит в Грозном 6 и 7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство России ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа".

Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года.