Возможность выбора страховщика в системах гарантирования продаж ОСАГО заработает 2 апреля

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Возможность выбора страховщика в системах гарантирования продаж ОСАГО - "Едином агенте" и "е-Гаранте" - планируется реализовать со 2 апреля 2019 года. Решение о модернизации систем гарантирования принято внеочередным общим собранием Российского союза автостраховщиков, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Система "Единый агент" работает с августа 2016 года, она обеспечивает бесперебойность продаж бумажных полисов ОСАГО в убыточных для страховщиков регионах. Компании, имеющие офисы в этих регионах, выступают агентами всех страховщиков РФ, распределяя клиентов из этих регионов по всем компаниям России в зависимости от их доли рынка.

Аналогичная система - "е-Гарант" - с августа 2017 года действует при продажах электронных полисов ОСАГО: если продажа полиса на сайте выбранного страховщика по техническим причинам недоступна, то с помощью сайта РСА потребитель перенаправляется по системе распределения на сайт другой компании и покупает полис у нее. Сейчас страхователь, попадающий в систему распределения, не имеет права выбрать замещающего страховщика: клиенты распределяются между компаниями случайным образом по номеру ПТС.

"Основное улучшение - появление возможности выбора у страхователя в этих системах. Так как это потребует изменения систем автоматизации самих страховщиков и одновременно планируются определенные изменения по указанию Банка России, по новому КБМ, доработка нашего приложения, эта система не с 1 января вступит в силу, а ориентировочно со 2 апреля", - сказал Уфимцев.

По его словам, сейчас ежедневно через системы гарантирования продается до 6000 полисов - это около 5% от суточных продаж ОСАГО. После введения опции выбора на каждую систему гарантирования будет отводиться определенное количество полисов исходя из суточной потребности (ориентировочно - около 3000 полисов на каждую систему), количество полисов на каждого замещающего страховщика в системе распределения будет определяться в соответствии с его федеральной долей рынка, объяснил Уфимцев. После распродажи всех полисов в каждой из систем гарантирования будет выделяться дополнительная "порция".

Предполагается, что при покупке полиса через систему "Единый агент" в офисе страховой компании менеджер будет озвучивать или показывать потребителю список страховщиков, чьи полисы в данную минуту доступны для покупки в системе замещения. При покупке электронного полиса через систему "е-Гарант" список компаний, доступных в данную минуту для заключения договора через систему замещения, потребитель увидит на экране, пояснил Уфимцев.