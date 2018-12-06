FT: стажер Google по ошибке запустил рекламную кампанию за $10 млн

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудник компании Google по ошибке запустил в сеть рекламную кампанию, которая могла обойтись американской корпорации, штаб-квартира которой находится в Калифорнии (США), в $10 млн. Об этом сообщила в четверг британская газета Financial Times.

По ее информации, инцидент произошел во вторник (по местному времени). Стажер Google во время демонстрации того, как действует электронная система размещения рекламы в сети, по ошибке нажал не на ту клавишу. В итоге тестовое рекламное объявление, представлявшее из себя пустой желтый прямоугольник, появилось на многочисленных сайтах Соединенных Штатов и Австралии, и было там активным около 45 минут.

Ситуация усугубилась еще тем, что сотрудник кампании запустил рекламу на открытой бирже, где можно покупать и продавать рекламное место через аукцион в режиме реального времени, по цене, примерно в 10 раз превышающую среднерыночную. Как говорится в статье, заказ, размещенный стажером, предусматривал выплату 25 центов на каждую тысячу просмотров рекламных объявлений при том, что стоимость аренды всей рекламной площади гораздо ниже и составляет от 2 до $4.

Ошибку удалось заметить спустя лишь три четверти часа. Этого времени хватало, чтобы рекламу от Google опубликовали у себя многочисленные сайты и мобильные приложения. Компания уже пообещала компенсировать затраты тем, кто разместил ее тестовый логотип.

"Учебное упражнение по размещению рекламы привело к ошибке, которая обернулась реальными затратами для опубликовавших [рекламу] сайтов в течение 45 минут. Как только об этой непреднамеренной ошибке стало известно, мы быстро сработали для того, чтобы остановить [рекламную] кампанию", - заявил Google. Во что это обойдется корпорации с оборотом около $60 млрд в год, не сообщается. Однако источник Financial Times сообщил, что речь потенциально может идти о $10 млн.

О судьбе стажера и его куратора не сообщается.