Сбербанк получил контроль над 10,2% "Уралкалия"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк прекратил право распоряжаться 10,18% "Уралкалия", контроль над ними перешел к Сбербанку, следует из сообщений компании и кредитной организации.
Всего к банку перешло 293 млн 601 тыс. 590 голосов, что составляет 10,17998096% голосующих акций компании. Подробности сделки не раскрываются.
Ранее Лобяк владел 20,36% акций "Уралкалия", таким образом, его доля снизилась до 10,18%. До этого Сбербанк не владел акциями компании.
В "Уралкалии" на запрос ТАСС отказались от комментариев сделки.
"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).
Акционерами компании являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина (20,1%), белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк ранее контролировал 20% через Rinsoco Trading Co Limited. В свободном обращении находятся 3,46% акций, остальные - квазиказначейские.
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