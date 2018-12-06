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Обновлено 

Сбербанк получил контроль над 10,2% "Уралкалия"

До этого банк не владел акциями компании

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк прекратил право распоряжаться 10,18% "Уралкалия", контроль над ними перешел к Сбербанку, следует из сообщений компании и кредитной организации.

Всего к банку перешло 293 млн 601 тыс. 590 голосов, что составляет 10,17998096% голосующих акций компании. Подробности сделки не раскрываются.

Ранее Лобяк владел 20,36% акций "Уралкалия", таким образом, его доля снизилась до 10,18%. До этого Сбербанк не владел акциями компании.

В "Уралкалии" на запрос ТАСС отказались от комментариев сделки.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

Акционерами компании являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина (20,1%), белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк ранее контролировал 20% через Rinsoco Trading Co Limited. В свободном обращении находятся 3,46% акций, остальные - квазиказначейские.

В новость были внесены изменения (17:36) — добавлены подробности в лиде и по тексту

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