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"Согаз" заявил о выполнении обязательств перед родными погибших в катастрофе Ту-154 в Сочи

Также в компании отметили, что с исковыми заявлениями пока не знакомы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Компания "Согаз" полностью выполнила свои обязательства перед родственниками погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016 года в соответствии с договором страхования и законодательством РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании, комментируя заявление адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы погибших, о подаче ими иска в Мещанский суд Москвы суд на 2,1 млрд руб. в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда.

В "Согазе" отметили, что с исковыми заявлениями пока не знакомы.

"В любом случае АО "Согаз" убеждено, что полностью выполнило свои обязательства перед родственниками погибших в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора страхования", - заявили в компании.

Трунов ранее сообщал, что иск подан против "Согаза", перестраховщика MSAmlin Лондон и государственной авиакомпании "223 летный отряд" Министерства обороны РФ, состоящей в гражданском реестре, а в качестве третьих лиц привлекаются Росавиация и Управление гражданской авиации Сирийской Арабской Республики.

Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.

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