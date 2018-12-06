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Северный Кавказ

Вопросы развития легкой промышленности обсудят на конференции в Черкесске

Ожидается участие 150 делегатов из регионов Северного Кавказа, а также из Калининградской, Пензенской и Ивановской областей

ЧЕРКЕССК, 6 декабря. /ТАСС/. Участники межрегиональной конференции "Легкая промышленность: курс на экспорт", которая пройдет 18 декабря в Карачаево-Черкесии, обсудят проблемы и тенденции в развитии отрасли, сообщили в четверг ТАСС в региональном Центре поддержки предпринимательства.

"Это первая в Карачаево-Черкесии межрегиональная конференция производителей и продавцов товаров текстильной и легкой промышленности, пройдет она под девизом "Легкая промышленность: курс на экспорт". Ожидается участие 150 делегатов из субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также Калининградской, Пензенской и Ивановской областей", - сказали в пресс-службе центра.

В конференции примут участие руководители и специалисты организаций легкой промышленности, представители торговых организаций, общественных и некоммерческих организаций промышленности и торговли, органов исполнительной власти, а также федеральных и региональных институтов развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

"Основная часть деловой программы конференции будет посвящена вопросам государственной поддержки отрасли, изучению лучших практик развития легкой промышленности в России, созданию кластеров в этой отрасли, а также выводу компаний на международные рынки", - отметил собеседник агентства.

В рамках конференции запланированы переговоры производителей и торговых организаций, подписание договоров, состоится презентация продукции легкой промышленности Карачаево-Черкесии.

Теги
РоссияИвановская областьКарачаево-ЧеркесияСКФОКалининградская областьПензенская область
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