Число прошедших процедуру банкротства россиян в 2018 году выросло в 1,5 раза

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число россиян, в отношении которых суды рассмотрели дела о банкротстве, в этом году выросло в 1,5 раза, хотя пока остается небольшим. Об этом свидетельствуют данные судебной статистики, которую ТАСС привели в Верховном суде России, где рассматривалось постановление пленума ВС по вопросам банкротства граждан.

В первом полугодии этого года арбитражные суды рассмотрели дела о банкротстве 14 тыс. граждан, в то время как за аналогичный период прошлого года - 8,8 тыс. граждан. Если в прошлом году дела о банкротстве граждан составили 45% среди всех рассмотренных арбитражными судами дел о финансовой несостоятельности, включая юридических лиц, то в первом полугодии этого года - 51%.

За весь прошлый год суды рассмотрели дела о банкротстве в отношении 21 тыс. граждан.

В меньшей степени под процедуру банкротства попадают индивидуальные предприниматели (для них, как и для граждан, процедура банкротства также была введена с 1 октября 2015 года - прим. ТАСС). В первом полугодии этого года арбитражные суды рассмотрели дела о несостоятельности (банкротстве) 1,25 тыс. индивидуальных предпринимателей, тогда как за тот же период прошлого года этот показатель составил 1,1 тыс. За весь 2017 год были рассмотрены дела о банкротстве 2,263 тыс. индивидуальных предпринимателей.