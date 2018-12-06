МВД и прокуратура предложили Госдуме меры по усилению борьбы с криминальными банкротствами

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. МВД РФ призвало Госдуму усилить ответственность для физлиц за так называемые криминальные банкротства, Генпрокуратура в свою очередь предложила увеличить сроки давности за подобные правонарушения. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС письмах ведомств.

Госдума в середине ноября официально обратилась к руководителям правоохранительных органов по теме борьбы с преступлениями, связанными с банкротством. Речь шла о фиктивном банкротстве, неправомерных действиях при банкротстве и преднамеренном банкротстве. Эти преступления связаны с получением незаконной прибыли руководством компаний, объявивших о своей финансовой несостоятельности.

"Как показывает оперативно-следственная практика, применение уголовно-правовых норм и привлечение к уголовной ответственности лиц за криминальное банкротство сопряжено с определенными трудностями. [Преступление по статье] 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве") является преступлением небольшой тяжести, в то время как ущерб от неправомерных действий при банкротстве может быть многомиллиардный, целесообразно внести изменения в уголовное законодательство и соотнести тяжесть наказания с установленной суммой крупного (особо крупного) ущерба, как в статье 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в ответе МВД.

Кроме этого, в ведомстве предлагают в статье 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") отдельно предусмотреть ответственность за действия, совершенные группой лиц.

В свою очередь, в Генпрокуратуре обратили внимание на небольшие сроки давности по преступлениям, связанным с банкротством. "Полагаем, что несоразмерность сроков давности привлечения к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 195 УК РФ, и правонарушения, связанного с несоблюдением законодательства о банкротстве, не способствует предотвращению уголовно наказуемых деяний. Срок давности привлечения к ответственности за совершение преступления составляет два года, за административное правонарушение - три года, что не соотносится со степенью их общественной опасности", - говорится в ответе ведомства.

Прокуроры также обратили внимание на ситуации, когда работники предприятий-банкротов не могут получить зарплату, так как в силу закона "долги работодателя перед работниками признаются погашенными в тех случаях, когда для их уплаты недостаточно активов, оставшихся у организации".

В прокуратуре считают, что решению этой проблемы может помочь изменение очередности удовлетворения требований кредиторов при банкротстве. В частности, в приоритетном порядке могут выплачиваться долги по зарплате лицам, ставшим инвалидами в следствие, к примеру, несчастного случая на производстве, говорится в письме Генпрокуратуры.

Ситуация с криминальными банкротствами

В прокуратуре отметили, что в первой половине текущего года правоохранительные органы зарегистрировали 156 преступлений, связанных с криминальным банкротством (в аналогичном периоде прошлого года - 168). Выявлено 75 лиц, совершивших такие преступления (за шесть месяцев прошлого года - 82), отмечается в документе. С целью возмещения ущерба, причиненного преступлениями в этой сфере, за шесть месяцев текущего года на досудебной стадии арестовано имущество стоимостью более 1,5 млрд. рублей, говорится в письме.