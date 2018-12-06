Балтийский завод планирует потратить на модернизацию 4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Петербургское судостроительное предприятие "Балтийский завод" с 2022 по 2027 год получит порядка 4 млрд рублей на модернизацию производства. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Алексей Кадилов в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее".

Это будет первая крупная модернизация завода в истории современной России. Ранее сообщалось, что для создания на Балтийском заводе современного производства по строительству технически сложных судов мирового уровня необходимо около 16 млрд рублей.

"Развитие Балтийского завода продолжается, сейчас принято решение, и нам выделяют с 2022 по 2027 год около 4 млрд рублей на строительство нового трубомедницкого цеха и модернизацию сборочно-сварочного производства", - сказал он.

Имеющийся на заводе трубомедницкий цех, который занимается изготовлением труб для строящихся судов, устарел. Модернизация сборочно-сварочного производства связана с новой концепцией развития предприятия. "Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) видит дальнейшее развитие Балтийского завода как некоего завода полуфабрикатов, мы должны будем делать насыщенные секции судов для Северной верфи, мы перейдем на изготовление крупных насыщенных блоков, которые будем поставлять Северной верфи", - пояснил Кадилов.

Балтийский завод входит в ОСК и специализируется на постройке атомных ледоколов и плавучих атомных энергоблоков. Сейчас специалистами завода ведется строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.