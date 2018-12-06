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РЖД хотят расширить электронный сервис грузоперевозок в Финляндию и Белоруссию

Ранее компания запустила пилотный проект с портом Дальнего Востока

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дочерняя компания РЖД "Цифровая логистика" обсуждает с коллегами из Белоруссии и Финляндии возможность включения экспортных перевозок с этими странами в перечень услуг электронной торговой площадки. Об этом сообщил на заседании подкомитета по транспорту и логистике комитета РСПП по международному сотрудничеству замглавы компании Дмитрий Махитаров.

"Сегодня мы уже ведем работу с финнами, белорусами о возможном сотрудничестве, по определению путей этого сотрудничества. На начальном этапе, возможно, это будут номинированные поставщики со стороны железных дорог для того, чтобы начинать обкатывать эту технологию, в том числе потребуется участие самих РЖД и железнодорожных администраций", - сказал он.

"Что касается перевозок в рамках международных сообщений, на сегодня у нас уже реализован пилотный проект с портом Дальнего Востока", - отметил Махитаров.

В конце марта 2017 г. РЖД приступили к поэтапному запуску электронной торговой площадки "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) в промышленную эксплуатацию. Торговая площадка разработана в рамках программы "Цифровая железная дорога в ОАО "РЖД", с декабря 2016 г. она работает в тестовом режиме. С июля 2017 г. пользователям, помимо заказа вагона и услуг перевозки, стал доступен заказ услуг терминально-складского комплекса РЖД.

ЭТП ГП - сервис грузоперевозки, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников - крытых вагонах, полувагонах, цистернах и т. д. из любой точки, где есть доступ к интернету, и оплатить ее - с единого лицевого счета или банковским платежом.

Ранее первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин говорил, что РЖД рассматривают возможность использования опыта по предоставлению вагонов через электронную площадку для транзитных перевозок.

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