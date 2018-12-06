Правительство выделило экономически успешным регионам гранты на 20 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Регионы, показавшие высокие темпы экономического роста, получат от правительства РФ гранты на общую сумму 20 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виталия Мутко.
"Хочу отметить, что вчера (5 декабря) на заседании правительства России принято решение о предоставлении грантов в объеме около 20 млрд рублей <...> регионам, показавшим наиболее высокие темпы роста своего экономического потенциала", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.
Всего гранты получат 40 регионов: среди них Крым, пять субъектов Дальнего Востока, три региона Северного Кавказа.