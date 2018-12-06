{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Венесуэла готовы сотрудничать в области недропользования

Стороны намерены взаимодействовать в сфере анализа и обработки геологической информации, обмена геологическими картами и базами геологических данных

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Подписи под документом поставили глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин и министр народной власти по горнорудному экологическому развитию Боливарианской Республики Венесуэла Виктор Уго Кано Пачеко.

Стороны договорились развивать сотрудничество в области региональной геологии и составлении геологических карт, изучении и освоении минерально-сырьевой базы, экспертизе запасов минерального сырья и рассмотрении технических проектов разработки месторождений минерального сырья.

Кроме того, страны намерены взаимодействовать в сфере анализа и обработки геологической информации, обмена геологическими картами и базами геологических данных. Стороны также планируют совместно проводить лабораторно- аналитические работы, прогнозно-поисковое моделирование, осуществлять организационную поддержку в подготовке профессиональных кадров и обучении персонала.

Для осуществления сотрудничества будет создана рабочая группа, которая будет проводить заседания раз в год.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичВенесуэлаРоссия
В Госдуме предложили отложить вступление закона о ликвидации ГУП минимум на 5 лет
Читать полностью