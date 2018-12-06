Торговая сеть Metro Cash&Carry присоединилась к созданию Национального каталога товаров

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли Metro Cash&Carry присоединился к созданию Национального каталога товаров. Соответствующее соглашение компания подписала в четверг на конференции "Маркировка - цифровой код честного бизнеса" с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором каталога, передает корреспондент ТАСС.
"Мы рады, что перечень компаний, с которыми мы сотрудничаем при создании каталога, расширяется, и надеемся, что опыт Metro Cash&Carry пойдет на пользу всем участникам системы", - сказал на церемонии подписания председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.
В свою очередь финансовый директор Metro в России Кристина Петерманн отметила, что создание каталога является важным шагом на пути к прозрачности рынка. "Мы уверены, что создание такого каталога повысит эффективность операций на рынке, мы также надеемся, что это позволит сократить операционные расходы по всей цепочке поставок", - сказала она, добавив, что от создания каталога выиграют и поставщики, и сети, и малый торговый бизнес, и потребители.
В пилотном режиме каталог был запущен ЦРПТ в июне 2018 года. Он является важной составляющей Единой системы цифровой маркировки "Честный знак" и будет содержать унифицированную информацию обо всех товарах, реализуемых на российском рынке. Участники товарооборота получат свободный доступ к этим данным, при этом производители, дистрибьюторы и розничные сети не будут нести затраты на управление собственными каталогами и данными. По последним данным, в каталоге на данный момент находится около 800 тыс. товарных единиц.