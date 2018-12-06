АСИ обсудит с бизнесом способы улучшения инвестиционного климата регионов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) проведет 11 декабря форум, посвященный вопросам улучшения инвестиционного климата в регионах "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату". Участники форума обсудят такие темы, как развитие деловых сообществ в субъектах РФ, факторы улучшения предпринимательского климата и существующие проблемы, а также национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов. Организаторами мероприятия выступают АСИ и Информационное агентство России ТАСС.
Рейтинг составляется ежегодно уже 5 лет. Он призван отражать ключевые вызовы макроэкономических реалий в стране, а также текущие тенденции государственного управления, отмечают в АСИ.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив, на конференции также планируется обсудить итоги реализации мероприятий дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы. Обсуждения коснутся контрольно-надзорной деятельности, оцифровки процессов управления в регионах, декриминализации сфер, в которых работает бизнес, акселерации малого и среднего бизнеса, системы подготовки рабочих кадров.
Директор направления "Развитие регионов" АСИ по продвижению новых проектов Игорь Кустарин на пленарной сессии форума поговорит о рейтинге регионов, к участию в этой сессии приглашены руководители субъектов РФ и руководители проектных офисов по вопросам улучшения инвестиционного климата в регионах.
Участники форума также обсудят вопросы цифровизации для развития бизнес-климата.
Показатели регионов
Первое место в рейтинге состояния инвестиционного климата регионов РФ в 2018 году заняла Тюменская область, поднявшись на 5 позиций относительно 2017 года. На втором месте в рейтинге - Москва (рост на одну позицию), на третьем - Татарстан (лидер 2017 года, падение на 2 позиции). Значительный рывок совершили Санкт-Петербург (+13 позиций к результату 2017 года, 4-ое место), Белгородская область (+12 позиций, до 11 места в рейтинге), Ханты-Мансийский автономный округ (+16 позиций, 14-ое место), Калининградская область (+24 позиции, 15 строчка), Хабаровский край (+22 позиции, 18 место) и Свердловская область (+13 позиций, 22 место). Не очень удачно провели год с точки зрения работы над инвестклиматом Чувашская республика (-6 позиций, 8 место), Калужская (-8 позиций, 13 место) и Тамбовская области (-5 позиций, 16 место).