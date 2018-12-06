Птицефабрика-банкрот в Вологодской области возобновила производство и поставки продукции

ТАСС, 6 декабря. Крупнейшая в Вологодской области "Шекснинская птицефабрика", которая с 2013 года находится в стадии банкрота, возобновила работу и начала поставки продукции в магазины. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова по итогам его визита на предприятие.
Ранее сообщалось, что с ноября 2016 имущество и мощности по договору хранения использовало ООО "Паритет Вятка". Летом этого года на предприятии сложилась критическая ситуация: из-за отсутствия кормов практически полностью было уничтожено бройлерное стадо, долги перед ресурсоснабжающими организациями привели к остановке котельной, образовался долг по зарплате почти в 14 млн рублей. В октябре власти области заявили, что имущество птицефабрики передано вновь образованному ООО "Шекснинская птицефабрика".
"На новое предприятие трудоустроено 350 сотрудников, которые начали работу по восстановлению производства. В настоящий момент поголовье птицы на фабрике превышает 800 тыс. голов, кормление и уход за которыми осуществляется в полном объеме. 5 декабря птицефабрика получила сертификат на готовую продукцию, а уже сегодня отправила в торговые сети первую партию бройлера", - говорится в сообщении.
Как рассказали технологи, до конца декабря планируется произвести 850 т продукции. А уже с января будущего года фабрика выйдет на проектную мощность и будет еженедельно производить до 950 т мяса птицы.
"Новый арендатор предприятия добросовестно подошел к своей задаче и добился восстановления производства. Уверен, что при поддержке правительства Вологодской области и трудового коллектива он сделает нашу птицефабрику современным сильным предприятием", - отметил глава региона Кувшинников.
В пресс-службе добавили, губернатор принял решение о присвоении продукции предприятия регионального товарного знака "Настоящий вологодский продукт". Этот сертификат о прохождении добровольной системы сертификации откроет для птицефабрики возможности дистрибуции в 130 фирменных магазинах на территории области и за ее пределами. Шекснинская птицефабрика - единственный в области производитель мяса птицы, остальные шесть птицефабрик производят яйцо.