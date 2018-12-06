Эксперт: влияние монополий в области интернет-торговли должно быть ограничено

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Некоторые современные IT-компании обладают слишком большой властью на рынке, поэтому их полномочия следует ограничить. Такое мнение в четверг перед международной сессией "Социально-этические вызовы эпохи цифровизации", организованной ТАСС в рамках форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", высказал немецкий эксперт в области интернета, электронного бизнеса, социальных сетей и IT-безопасности Тим Коул.
По его словам, например, компания Amazon на сегодняшний день контролирует почти четверть рынка, из-за чего слишком много власти сосредотачивается в руках одной компании. "Я считаю, что следует разрушить его монополию, нужно установить новые правила контроля. У Amazon есть и магазины, и платежные системы, и собственная инфраструктура, ни одна компания не должна иметь право обладать такой властью", - отметил он.
Коул также добавил, что следует контролировать деятельность таких компаний, как Google, Facebook и Apple. "Нужно установить ограничивающие правила, которым мы хотим, чтобы они следовали, и заставить их это делать", - подчеркнул эксперт.
Второй международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" проходит и Государственном университете управления 6 и 7 декабря. Его участниками стали 1500 видных ученых, признанных экспертов международного IT-сообщества и студентов из России, Бразилии, Вьетнама, Германии, Греции, Индии, Китая, Лаоса, Нидерландов, США Финляндии, Франции, Южно-Африканской Республики и других стран. Программа форума затрагивает широкий спектр вопросов и проблем, связанных с цифровой экономикой и искусственным интеллектом, в том числе, социально-этические вызовы эпохи цифровизации. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.